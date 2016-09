Deutschsprachige Patchnotes zum World of Warcraft Content Patch 5.1

Der von vielen World of Warcraft Spielern erwartete Content Patch mit neuen Inhalten ist nun endlich da! Nachstehend können die Patchnotes zum WoW Client-Patch 5.1.0 in deutscher Sprache nachgelesen werden. Allgemein Die Pandarenkampagne beginnt! Der Konflikt zwischen Horde und Allianz bringt eine neue Reihe täglicher Quests entlang der Küste der Krasarangwildnis mit sich.

Spieler können ihre Fraktionsstützpunkte im Tal der Ewigen Blüten besuchen, um die Quest zu starten, die die jeweiligen Kriegsflotten nach Pandaria bringt.

Spieler werden sowohl den Brückenkopf ihrer Fraktion tapfer verteidigen als auch das feindliche Hauptquartier angreifen.

Es wurden zwei neue Ruffraktionen hinzugefügt: Allianzsspieler können Ruf bei der Operation Schildwall erlangen, Hordespieler bei der Herrschaftsoffensive.

Spieler können der Geschichte der Pandarenkampagne durch eine Reihe spezieller Quests folgen, die von ihrem Ruf bei den Landungstruppen ihrer Fraktion abhängen. Helden, die in den Krieg eingreifen, werden Seite an Seite mit Schlüsselcharakteren und Fraktionsanführern stehen können und sich dem eskalierenden Konflikt stellen, der Pandaria und andere Orte Azeroths nach und nach zu verschlingen droht …

Es können feindliche NSCs und Spielercharaktere der gegnerischen Fraktion an der Küste besiegt werden, um deren Marschbefehle zu erbeuten, die für Verbesserungen an der eigenen Fraktionsbasis ausgeben werden können.

Spieler können strategische Stellungen erobern, einschließlich Friedhöfen und Türmen. Marschbefehle können ausgegeben werden, um Wachen anzuheuern, die dabei helfen, diese Eroberungen zu halten!

Spieler, die sich wirklich für ihre Fraktion einsetzen wollen, können ihre erbeuteten Marschbefehle für einen Gegenstand ausgeben, der ihnen und ihren Kameraden eine zusätzliche Gruppenquest für diesen Tag gewährt. Hordespieler erfahren Details von Ongrom Schwarzzahn und Allianzspieler können sich an Administrator Grantley wenden. Gegenstandsstufenaufwertung Spieler können nun PvE- und PvP-Währungen verwenden, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Dieser Dienst wird von den Astralen in den jeweiligen Fraktionshauptstädten in Pandaria angeboten.

Waffen und Rüstungsteile der Stufe 458 und darüber können um bis zu jeweils 8 Gegenstandsstufen aufgewertet werden.

Seltene PvE-Gegenstände benötigen 1500 Gerechtigkeitspunkte, um einmalig um 8 Gegenstandsstufen aufgewertet zu werden. Epische PvE-Gegenstände benötigen 750 Tapferkeitspunkte, um einmalig um 4 Gegenstandsstufen aufgewertet zu werden und können insgesamt zweimal aufgewertet werden.

Seltene PvP-Gegenstände benötigen 1500 Ehrenpunkte, um einmalig um 8 Gegenstandsstufen aufgewertet zu werden. Epische PvP-Gegenstände benötigen 750 Eroberungspunkte, um einmalig um 4 Gegenstandsstufen aufgewertet zu werden und können insgesamt zweimal aufgewertet werden.

Gegenstände, die auf diese Weise aufgewertet wurden, können nicht im Leerenlager verstaut werden. Legendäre Questreihe Furorion ist höchst interessiert an den Entwicklungen entlang der Küste der Krasarangwildnis. Spieler, die dem Schwarzen Prinzen in der Vergangenheit zu Diensten waren, werden nun neue Quests für ihn abschließen können und sowohl Furorions Pläne in Pandaria vorantreiben als auch ihren eigenen Weg zu legendärer Macht gehen können. Die Kampfgilde Geheime Kampfveranstaltungen sind in der Unterwelt Sturmwinds und Orgrimmars aufgetaucht, die Kämpfern im Besitz einer Einladung die Chance versprechen, ihr Können zu beweisen, indem sie ihre Einzelkämpferfähigkeiten gegen einige der zähesten Kreaturen von World of Warcraft messen.

Spieler werden ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können und ihren Rang in der Kampfgilde durch Kämpfe gegen einige der schwierigsten Gegner Azeroths erhöhen können.

Zutritt zur Kampfgilde wird nur per Einladung gewährt. Einladungen können im Schwarzmarktauktionshaus erworben, von Mitgliedern der Kampfgilde vergeben oder gelegentlich von bestimmten Allianz- und Horde-NSCs erbeutet werden.

Mit steigendem Rang in der Kampfgilde werden zusätzliche Belohnungen und Aktivitäten innerhalb der Kampfgilde freigeschaltet.

Kämpfer eines Realms werden sich am blutverschmierten Ring versammeln, um bei den Kämpfen ihrer Kontrahenten mitzufiebern. Sie können den laufenden Kämpfen zusehen und von hartgesottenen Veteranen der Kampfgilde lernen, während sie darauf warten, dass sie selbst an der Reihe sind.

Wer neu ist in der Kampfgilde, muss kämpfen.

Geringe Amulette des Glücks nehmen keinen Taschenplatz mehr in Anspruch und tauchen stattdessen nun im Währungsfenster auf.

Große Belobigungsabzeichen können nun von allen Fraktionshändlern in Pandaria erworben werden, sobald man die Rufstufe “Respektvoll” erreicht hat. Beim Verwenden eines großen Belobigungsabzeichens wird der von sämtlichen Charakteren auf diesem Battle.net-Account erhaltene Ruf bei der jeweiligen Fraktion dauerhaft erhöht. Klassen Die Dauer aller Entwaffnungseffekte wurde auf 8 Sek. verringert.

Der Effekt Kampfesmüdigkeit hat nun ein neues Symbol. Todesritter Durch Spielercharaktere (oder durch von Spielern kontrollierte Einheiten) erlittener Schaden wirkt sich nicht mehr auf die Heilmenge von ‘Todesstoß’ aus. Druiden Es wurde eine neue passive Fähigkeit hinzugefügt: ‘Mit Klauen und Zähnen’. Diese Fähigkeit bewirkt, dass automatische Angriffe eine Chance haben, den nächsten Einsatz von ‘Zermalmen’ zu verstärken. So verstärkte Anwendungen von ‘Zermalmen’ verringern den Schaden des nächsten automatischen Angriffs des Ziels. Wächterdruiden erhalten diese Fähigkeit auf Stufe 32.

‘Omen der Klarsicht’ hat bei Wildheitsdruiden nun einen anderen visuellen Effekt.

Symbiose:

Die Manakosten von ‘Massenbannung’ wurden erhöht, um den Kosten der Priesterversion zu entsprechen. Außerdem wurde die Abklingzeit auf 60 Sek. erhöht.

Die Zauberzeit von ‘Symbiose’ wurde auf 2 Sek. verringert.

‘Überlebensinstinkte’ wird Braumeister-Mönchen wieder gewährt und der Einsatz kostet 2 Chi.

‘Ursocs Macht’ wird Blut-Todesrittern wieder gewährt und kostet jetzt 30 Runenmacht.

‘Wilde Verteidigung’ wird Schutz-Kriegern wieder gewährt, bietet jetzt aber nur noch 30 % mehr Ausweichen.

‘Baumrinde’ wird Schutzpaladinen wieder gewährt und kostet jetzt 1 heilige Kraft.

Die Abklingzeit von ‘Anstachelnder Ruf’ wurde auf 5 Min. verringert.

Wenn die Fähigkeit durch ‘Symbiose’ gewährt wird, wird die Dauer von ‘Sonnenstrahl’ jetzt wie vorgesehen als 4 Sek. angezeigt. Glyphen Die Glyphe ‘Sonnenstrahl’ wurde geändert und erhöht jetzt den Radius von ‘Sonnenstrahl’ auf 10 Meter (vorher 5 Meter).

Die Dauer von ‘Sonnenstrahl’ wurde auf 8 Sek. verringert. Jäger ‘Sorgfältiges Zielen’ erhöht nun die kritische Trefferchance von ‘Zuverlässiger Schuss’ und ‘Gezielter Schuss’ um 75 % gegen alle Ziele, die mehr als 80 % Gesundheit haben (vorher 90 %).

Die Dauer von ‘Beständiger Fokus’ wurde auf 20 Sek. erhöht (vorher 10 Sek.).

‘Aspekt des Fuchses’ wurde entfernt.

‘Zuverlässiger Schuss’, ‘Kobraschuss’ und ‘Sperrfeuer’ können jetzt immer aus der Bewegung heraus gewirkt werden.

‘Luchsansturm’ wurde verändert. ‘Luchsansturm’ ist jetzt ein Blutungseffekt, der im Verlauf von 15 Sek. alle 3 Sek. Schaden verursacht und bis zu 9-mal stapelbar ist.

‘Zorn des Wildtiers’ macht Jägerbegleiter nicht mehr immun gegen Gruppenkontrolleffekte, beendet stattdessen aber bestehende Gruppenkontrolleffekte bei der Aktivierung. Glyphen Die Glyphe ‘Eisige Stille’ wurde umbennant zu Glyphe ‘Linderung’ und bewirkt nun, dass sowohl ‘Streuschuss’ als auch ‘Eiskältefalle’ sämtliche regelmäßigen Schadenseffekte vom Ziel entfernen.

Die Glyphe ‘Streuung’ wurde entfernt.

Es wurde eine neue erhebliche Glyphe hinzugefügt: Glyphe ‘Gezielter Schuss’. Diese Glyphe gestattet es, ‘Gezielter Schuss’ aus der Bewegung heraus einzusetzen. Magier Die Schadenserhöhung, die von arkanen Aufladungen verliehen wird, wurde auf 25 % erhöht (vorher 22 %) und die Manakostenerhöhung von ‘Arkanschlag’ unter Einfluss von arkanen Aufladungen beträgt nun 75 % (vorher 125 %).

Die Dauer von ‘Rune der Kraft’ wird nun in der Benutzeroberfläche angezeigt und unterliegt keiner Abklingzeit mehr (vorher 6 Sek.).

‘Ring des Frosts’ unterliegt nun einer Abklingzeit von 45 Sek. (vorher 30 Sek.) und kann sich nicht mehr auf mehr als 10 Ziele auswirken.

Die Dauer von ‘Tieffrieren’ wurde auf 4 Sek. verringert.

‘Frostbombe’ detoniert nun nach 6 Sek. (vorher 5 Sek.). Die Detonationsverzögerung wird weiterhin von Tempo verringert.

‘Magische Rüstung’ verringert jetzt die Dauer von schädlichen Magieeffekten um 25 % (vorher 35 %).

Der von ‘Eisbarriere’ absorbierte Schaden wurde um 25 % verringert.

Der regelmäßige Schaden von ‘Einäschern’ basiert jetzt einzig auf ‘Entzünden’ anstatt auf sowohl ‘Entzünden’ als auch auf ‘Pyroschlag’. Der Schaden wurde erhöht, um auf ungefähr demselben Niveau wie zuvor zu liegen.

‘Heiße Sohlen’ kann jetzt durch erlittenen Schaden in jeder Höhe ausgelöst werden.

Die Manakosten von ‘Zauberraub’ wurden für Feuer- und Frostmagier auf 21 % des Grundmanas erhöht (vorher 7 %). Mönche ‘Speerhandstoß’ kostet nun 10 Energie (vorher 30).

Die Kosten aller Heilzauber, die Mana verbrauchen, wurden um 10 % erhöht.

Die Energiekosten von ‘Vermächtnis des Kaisers’ und ‘Vermächtnis des Weißen Tigers’ wurden um 60 % verringert.

Die Energiekosten von ‘Heilende Sphäre’ wurden auf 40 verringert (vorher 60).

Der Effekt ‘Kraft des Tigers’, der von ‘Tigerklaue’ gewährt wird, verringert nun die Rüstung des Ziels mit einer einzelnen Anwendung um 30 % und ist nicht mehr stapelbar.

‘Der wilde Tiger’ erhöht nun zusätzlich zu seinen bisherigen Effekten das Bewegungstempo des Mönchs um 10 %. Diese Bewegungstempoerhöhung ist mit anderen Effekten stapelbar.

Die von ‘Einhüllender Nebel’ hervorgerufene Heilung wurde um 33 % verringert.

Die Grundheilmenge von ‘Heilende Sphäre’ wurde um 20 % erhöht.

Die von ‘Chistoß’ und ‘Chiwelle’ hervorgerufene Heilung wurde um 25 % verringert.

Die von der Detonation einer Zensphäre hervorgerufene Heilung wurde um 25 % verringert.

Die Chance, 1 Chi zu erzeugen, während ‘Beruhigender Nebel’ oder ‘Knisternder Jadeblitz’ kanalisiert werden, wurde auf 35 % erhöht (vorher 25 %).

Das Talent ‘Kräftige Schläge’ gewährt nun alle 20 Sek. den Effekt ‘Kräftige Schläge’, wodurch der nächste Angriff des Mönchs 1 zusätzliches Chi erzeugt.

Das Talent ‘Heilende Elixiere’ gewährt nun alle 18 Sek. den Effekt ‘Heilende Elixiere’, wodurch das nächste getrunkene Gebräu oder Tee den Mönch um 10 % seiner Maximalgesundheit heilt.

Nebelwirker

‘Einhüllender Nebel’ ist nun ab Stufe 16 verfügbar (vorher ab Stufe 34).

Es besteht nun eine Chance, die der kritischen Trefferchance des Mönchs entspricht, die doppelte Menge Aufladungen von ‘Manatee’ zu erzeugen.

‘Erneuernder Nebel’ springt nun auf 2 weitere Ziele über (vorher 3 weitere Ziele).

Die Manakosten von ‘Beruhigender Nebel’ wurden um 33 % verringert.

Nebelwirkermönche in der Haltung Die weise Schlange profitieren nun um 50% mehr von Tempo. Paladine ‘Böses vertreiben’ kann nun auch auf Entartungen gewirkt werden.

‘Hand der Erlösung’ wurde verändert. Diese Fähigkeit entfernt nun 10 Sek. lang alle Bedrohung von einem Ziel.

Der Setbonus für Heilig-Paladine (4 Teile) verringert nun die Abklingzeit von ‘Heiliger Schock’ um 2 Sek. (vorher 1 Sek.).

Der Setbonus für Vergeltungspaladine (4 Teile) verringert nun die Abklingzeit von ‘Zornige Vergeltung’ um 65 Sek. (vorher 85 Sek.). Priester Die Heilreichweite von ‘Abbitte’ wurde auf 40 Meter erhöht (vorher 15 Meter).

Chakren halten nun über den Tod und einen Zonenwechsel hinaus an.

Disziplinpriester können nun wieder ‘Fokussierter Wille’ erlernen. Die Fähigkeit ist ab Stufe 30 verfügbar.

>Der von ‘Geisthülle’ gewährte Schild profitiert nun vollständig von kritischen Heilzaubern, die von ‘Innerer Fokus’ profitieren.

‘Chakra: Züchtigung’ erhöht nun den von Schatten- und Heiligzaubern verursachten Schaden um 50 % (vorher 15 %) und verringert deren Manakosten um 90 % (vorher 75 %), während die Fähigkeit aktiv ist.

‘Chakra: Epiphanie’ erhöht nun die Einzelzielheilung um 25 % (vorher 15 %).

‘Chakra: Refugium’ erhöht jetzt die Flächenheilung um 25 % (vorher 15 %).

Die Zauberzeit der vom Psychoschrecken eingesetzte Fähigkeit ‘Psychoterror’ wurde auf 2 Sek. erhöht (vorher 1,5 Sek.).

Die Gesundheit des Psychoschreckens wurde auf 10 % der Gesundheit des kontrollierenden Priesters verringert (vorher 30 %). Schurken Die Energiekosten von ‘Tritt’ wurden auf 10 verringert (vorher 15).

‘Schicksal besiegeln’ wird jetzt nur noch von Nahkampfangriffen ausgelöst, die Combopunkte erzeugen.

‘Shurikenwurf’ verursacht nun den doppelten Schaden, wenn sich das Ziel in größerer Entfernung als 10 Meter befindet.

Die Abklingzeit von ‘Blenden’ wurde auf 90 Sek. verringert (vorher 3 Min.).

Die Energiekosten des Talents ‘Geschwindigkeitsschub’ wurden auf 50 Energie verringert (vorher 60 Energie).

‘Wundgift’ verursacht jetzt 33 % mehr Schaden. Hexenmeister ‘Aura der Elemente’ und ‘Aura der Entkräftung’ können nun wie reguläre magische Effekte gebannt werden.

‘Dämonisches Tor’ muss nun von einem Spieler ausgelöst werden, der teleportiert werden möchte.

‘Kil’jaedens Verschlagenheit’ verursacht keinen Zauberzeitmalus mehr.

‘Verbannen’ kann nun auf Entartungen gewirkt werden.

Der Verlangsamungseffekt von ‘Kil’jaedens Verschlagenheit’ wurde auf 15 % pro Stapel erhöht (vorher 10 % pro Stapel). Feuerregen ‘Feuerregen’ verursacht keine Betäubung mehr, nachdem wenn ein Ziel dreimal davon getroffen wurde.

‘Nachwirkung’ gewährt jetzt dem regelmäßigen Schadenseffekt von ‘Feuerregen’ eine Chance, Instabile Funken zu erzeugen.

‘Feuerregen’ benötigt ‘Feuerbrand’ nicht mehr, um Instabile Funken zu erzeugen.

Der regelmäßige Schaden von ‘Feuerregen’ trifft jetzt jede Sekunde (vorher 2 Sek.). Die Schadensanimation des regelmäßigen Schadeneffekts wird nicht mehr zu 100 % angezeigt.

Der Nahkampfangriff von Dämonologiehexenmeistern in Dämonenform wurde entfernt. Zum Ausgleich wurde der Schaden von ‘Verdammnis’ um 25 % erhöht.

‘Feuersbrunst’ erzeugt nun instabile Funken.

Die Dauer von ‘Dämonisches Tor’ wurde auf 20 15 Minuten erhöht und das Tor verschwindet nicht mehr, wenn sich der Hexenmeister zu weit entfernt. Außerdem kann diese Fähigkeit in keiner der Hauptstädte mehr eingesetzt werden. Glyphen Es wurde eine neue geringe Glyphe hinzugefügt: Glyphe ‘Spontanteleportation’. Diese Glyphe bewirkt, dass ‘Dämonisches Tor’ sofort den Hexenmeister teleportiert, wenn er es berührt. Krieger ‘Verlangen nach Blut’ ist nun in PvP-Situationen bis zu 3-mal stapelbar. In allen anderen Situationen ist es weiterhin bis zu 5-mal stapelbar.

‘Avatar’ verleiht keine Immunität gegen bewegungseinschränkende Effekte mehr, sondern bricht sie nun sofort. Diese Fähigkeit erzeugt, während sie aktiv ist, keine zusätzliche Wut mehr. Die Dauer wurde auf 24 Sek. erhöht (vorher 20 Sek.).

Die Abklingzeit von ‘Drohruf’ wurde auf 90 Sek. erhöht (vorher 60 Sek.).

Der Stilleeffekt der Glyphe ‘Auf die Kehle zielen’ funktioniert jetzt nicht mehr bei Spielercharakteren. Schamanen Alle Totems gelten nun als Zauber und das Aufstellen eines Totems kann durch Stilleeffekte verhindert werden. ‘Totem der Verbrennung’, ‘Totem des glühenden Magmas’ und ‘Totem des Feuerelementars’ gehören zu den Feuerzaubern, während alle anderen Totems zu den Naturzaubern zählen. Gegenstände Geister der Harmonie können nun für 600 Eroberungspunkte beim entsprechenden Händler gekauft werden. Gegenstandsverbesserungen Die Verzauberungen “Tanzender Stahl”, “Jadegeist”, “Koloss” und “Flussgesang” verwenden nun das echte PPM-System (Procs Per Minute – Auslösungen pro Minute), das bereits von den Verzauberungen “Windweise” und “Elementarkraft” verwendet wird. Haustierkämpfe Eine neue Gegenstandsgruppe wurde eingeführt, mit der man die Qualität seiner Kampfhaustiere erhöhen kann: Kampfsteine.

Es gibt zwei Grundtypen von Kampfsteinen. Allgemeine Kampfsteine können zum Aufwerten aller Haustiertypen verwendet werden. Typenspezifische Kampfsteine dagegen können nur zum Aufwerten jeweils eines Haustiertyps verwendet werden.

Kampfsteine können außerdem zwei verschiedene Qualitätsstufen haben: Makellose Kampfsteine können Haustiere direkt auf seltene Qualität befördern, während polierte Kampfsteine ungewöhnliche Qualität verleihen.

Spieler werden eine sehr kleine Chance haben, nach einem gewonnenen Haustierkampf gegen wilde Tiere einen makellosen allgemeinen oder typenspezifischen Kampfstein zu erhalten; Gegner höherer Stufen zu besiegen, erhöht die Chancen, einen Stein zu erhalten. Typenspezifische makellose Kampfsteine werden denselben Typ wie die besiegten Haustiere haben. Diese wertvollen Gegenstände sind nicht seelengebunden und können im Auktionshaus verkauft werden.

Typenspezifische makellose Kampfsteine können im Beutel mit Haustierbedarf gefunden werden, die es für das Abschließen von Haustiertrainerquests gibt. Diese sind beim Aufheben gebunden.

Allgemeine polierte Kampfsteine können für 1000 Gerechtigkeitspunkte gekauft werden. Wildtierführer Die Qualität aller Haustiere wird nun in ihrem Platz im Wildtierführer angezeigt.

Haustiere können nun nach Namen, Typ, Seltenheit und Stufe gefiltert werden. Diese Filtereinstellungen bleiben erhalten, wenn man den Wildtierführer schließt und wieder öffnet.

Es ist nun möglich, nach Zonen im Wildtierführer zu suchen. Zum Beispiel zeigt eine Suche nach “Westfall” alle Kampfhaustiere an, die in Westfall zu finden sind.

Die Haustierkampfmusik entspricht jetzt mehr der Art von Kampf, den sie begleitet.

Es wurden mehrere neue Haustierkampf-PvP-Gebiete in der offenen Welt hinzugefügt.

Neue Kampfhaustiere können nun von mehreren alten Schlachtszugsbossen erbeutet werden. Die neuen Haustiere können von Bossen im Geschmolzenen Kern, dem Pechschwingenhort, Ahn’Qiraj und Naxxramas erhalten werden.

Fähigkeiten, die eingesetzt wurden, klingen nun weiterhin ab, auch wenn das entsprechende Haustier in die hintere Reihe ausgewechselt wurde.

Per Rechtsklick auf das Porträt eines Kampfhaustiers kann man es nun im Wildtierführer nachschlagen.

Spieler können nun bis zu 650 Haustiere besitzen.

Kampfhaustier-Tooltips zeigen nun an, ob man das Haustier bereits besitzt und wenn ja, wie viele davon.

Die Haustierqualität wird nun in Kämpfen angezeigt und auf Porträts, Namen und Tooltips sichtbar sein.

Die Stufe von Kampfhaustieren in einer Zone ist nun auf der Karte sichtbar. Außerdem kann man die Stärken wilder Tiere im Vergleich zum eigenen Team auf einen Blick sehen.

Haustiere in der hinteren Reihe zeigen nun die auf ihnen aktiven Schwächungseffekte an sowie deren verbleibende Dauer.

Der Erfahrungsmultiplikator bei allen sieben Großmeistertierzähmern in Pandaria wurde auf 5x erhöht (vorher 3,5x).

Der Erfahrungsmultiplikator für Siege über die Haustiertrainer Julia Stevens, Mac Donald, Zunta und Dagra die Grimmige wurde auf 2,5x verringert (vorher 3,5x).

Es wurden Makros hinzugefügt, die es gestatten, zufällige Haustiere und zufällige Haustierfavoriten herbeizurufen.

Der Erfolg “Die Zähmung der Welt” gewährt nun den Safarihut, der die durch Haustierkämpfe erhaltene Erfahrung um 10 % erhöht.

Kampfhaustiere, die von den Voraussetzungen für die Safarierfolge entfernt worden waren, zählen nun wieder zu den Kriterien, da sie wieder in freier Wildbahn anzutreffen sind.

Der Erfolg “Ich wähle Euch” wurde für den Sieg über Großmeisterin Aki hinzugefügt. Die Belohnung für diesen Erfolg beträgt 3000 Gold.

Spieler, die Aki die Auserwählte am Ende der Haustierkampfquestreihen besiegt haben, können nun einer neuen Questreihe für Haustierkämpfe folgen und dazugehörige tägliche Quests absolvieren, die es ihnen gestatten, gegen Pandarengeister anzutreten.

Es wurde ein neuer Meistertierzähmer hinzugefügt, der auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt tägliche Quests anbietet. Beim Abschließen von Quests für diesen neuen Trainer besteht eine Chance, ein neues Haustier zu erhalten: das Dunkelmond-Auge.

Der Papierdrachen kann nun in Haustierkämpfen eingesetzt werden.

Die kaiserliche Seidenraupe und die Kaisermotte können nun von Schneidern hergestellt werden.

Gewisse wilde Tiere, die vorher nur in Begleitung anderer Tiere anzutreffen waren, sind nun auch einzeln in freier Wildbahn zu finden.

Manche Tiere, deren Haustiertyp bisher eher spärlich vertreten war, können nun häufiger in freier Wildbahn angetroffen werden.

Zwei neue Kampfhaustiere durchstreifen nun die Dunkelmond-Insel und warten nur darauf, gefangen zu werden.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem manche Haustiere, nachdem man sie eingefangen und im Wildtierführer eingetragen hatte, ihre Färbung nicht beibehielten.

Haustierkämpfe gegen andere Spieler gewähren nun mehr Erfahrung.

Große Pflanzen und Büsche, die in der Nähe von Haustierkämpfen die Sicht genommen haben, werden nun für die Dauer des Kampfes unsichtbar.

Es wurde ein Fehler behoben, der es Gazellen ermöglichte, Haustierkämpfen beizutreten. Gehöft Sonnensang Es wurde eine neue Samenart hinzugefügt: Portalsplitter

Ein Magier, dem das Schicksal so manchen Streich gespielt hat, hat ein neues Zuhause in Pandaria gefunden. Barnabas Pfeilmacher besucht von Zeit zu Zeit den Markt von Halbhügel, um eine neue Art von Saatgut zu verkaufen – und von der Gastfreundschaft der Ackerbauern zu profitieren.

Portalsplitter wachsen zu verbrauchbaren Gegenständen heran, die verwendet werden können, um ein Portal vom Gehöft Sonnensang in eine der Hauptstädte der eigenen Fraktion zu öffnen.

Die Stapelgröße von Samen wurde auf 50 erhöht.

Verkümmerte Feldfrüchte haben jetzt einen visuellen Effekt, um auf sich aufmerksam zu machen.

Wachsende Feldfrüchte zeigen jetzt an, wie lange es dauert, bis sie erntereif sind.

Spielercharaktere, die den Erfolg “Freunde auf dem Hof” erlangt haben, werden keine Geschenke mehr beim Ernten von Kochzutaten finden. Stattdessen haben sie die Chance, auf besondere Samen wie z. B. Magieknollen, rätselhafte Samen und Klangglöckchen zu stoßen. Schlachtzüge, Dungeons und Szenarien Nicht-Bossgegner im Mogu’shangewölbe, im Herzen der Angst und auf der Terrasse des endlosen Frühlings erscheinen nun viel langsamer erneut. Es ist nicht mehr nötig, eine Schlachtzugsgruppe zu bilden, um ältere Schlachtzugsdungeons (vor Mists of Pandaria) zu betreten. Manche der Bosse in diesen Schlachtzugsdungeons, die vorher nur mit mehr als einem Spieler besiegt werden konnten, sind jetzt einfacher allein zu bekämpfen: Oberster Kriegsfürst Naj’entus im Schwarzen Tempel

Viscidus im Tempel von Ahn’Qiraj

Feuerkralle der Ungezähmte im Pechschwingenhort

Die statistische Übersicht zeigt nun Siege über Bosse im 10- und 25-Spieler-Modus separat an.

Abklingzeiten von über 5 Minuten werden jetzt zwischen Versuchen im Herausforderungsmodus zurückgesetzt. Szenarien Es wurden neue Szenarien für Spielercharaktere der Stufe 90 hinzugefügt, einschließlich zusätzlicher fraktionsspezifischer Szenarien: Angriff auf Zan’Vess

Allianz

Löwenlandung

Ein wenig Geduld

Horde

Herrschaftsfeste

Ein Dolch im Dunkel Szenarien haben nun Dungeonbrowserfunktionen, einschließlich Gruppenanführeroption, Ersatzspielersuche, Ausschlusswahl und Deserteurmarkierung. Kampfrollen sind weiterhin nicht nötig. PvP Der sich ständig zuspitzende Konflikt zwischen der Horde und der Allianz hat sich auf Azeroth ausgeweitet: Spielercharaktere der Stufe 90 können sich jetzt im PvP-Reiter in die Warteschlange für Tausendwinter und Tol Barad einreihen, um in diesen epischen Schlachten gegeneinander anzutreten.

PvP-Macht erhöht nun nur noch die Heilung von dedizierten Heilspezialisierungen und den Schaden von dedizierten Schadens- bzw. Tankspezialisierungen.

Die Menge an PvP-Macht auf Waffen wurde erhöht.

Die Dauer von Arenakämpfen wurde auf 25 Minuten beschränkt (vorher 45 Minuten).

Auf gewerteten Schlachtfeldern gelten jetzt die gleichen Zauberbeschränkungen wie in Arenen. Berufe Angeln Das Angelturnier im Schlingendorntal findet wieder jeden Sonntag statt, lässt nun aber insgesamt drei Gewinner pro Veranstaltung zu. Zu den Preisen, die es zu gewinnen gibt, gehören nun auch die Gegenstände, die ehemalig im Angelwettstreit der Kalu’ak ergattert werden konnten.

Während des Wettbewerbs erscheinenen keine Fischschwärme von gesprenkelten Leckerfischen mehr. Stattdessen können Leckerfische in jedem Fischschwarm überall im Schlingendorntal gefangen werden, einschließlich Wrackteilen sowie Schwärmen in Binnengewässern und Flüssen. Kochkunst Es wurde eine Kochtasche hinzugefügt, die von Nam Eisentatz für Eisentatzmarken verkauft wird. Bergbau Alle Erzvorkommen werden eine Minute nach dem Abbau entfernt, selbst wenn sie noch Gegenstände enthalten. Benutzeroberfläche Händler für Gerechtigkeits-, Tapferkeits-, Ehren- und Eroberungspunkte werden nun auf der Minikarte mit neuen Symbolen angezeigt.

Eine neue Benachrichtigung erscheint, wenn der Spielercharakter von einem Kontrollverlusteffekt betroffen ist. Der Effekt, der den Kontrollverlust verursacht hat, sowie seine verbleibende Dauer wird angezeigt. Konfigurationsoptionen sind in der Sektion “Kampf” im Optionsmenü “Interface” zu finden.

Der Reittiersektion des Reit- und Haustierfensters wurde ein Suchfeld hinzugefügt.

Das Reit- und Haustierfenster merkt sich jetzt, welche Sektion zuletzt benutzt wurde. Behobene Fehler Im Charakterfenster wird nun der vorgesehene Wert für durch PvP-Macht verstärkte Heilung angezeigt.

Herabstoßende Ebenenfalken verwenden keine Raubvogelfähigkeiten von Jäger-Begleitern mehr.

Es wurde ein Fehler behoben, aufgrund dessen Feldfrüchte nicht erschienen waren, wenn Spielercharaktere in einigen hundert Metern Höhe das Gehöft Sonnensang betraten.

Spielercharaktere, die gelernt haben, eine Übelrübe zu beschwören, können nun weiterhin ominöse Samen finden, wenn sie Kochzutaten ernten. Klassen Viele Fähigkeiten und Effekte sollten jetzt besser reagieren, einschließlich: ‘Erneuernder Nebel’, ‘Strahlenkranz’, ‘Enthüllender Stoß’, ‘Raureif’, ‘Tötungsmaschine’, ‘Waffe des Mahlstroms’, ‘Hereinbrechende Verdammnis’, ‘Ultimatum’, ‘Blutgeruch’, ‘Scharlachrote Geißel’, ‘Plötzlicher Tod’ sowie Schurkengifte.

Die folgenden Zauber haben nun weniger starke visuelle Effekt für andere Spieler: ‘Höllenfeuer’, ‘Tod und Verfall’, ‘Hurrikan’, ‘Astralsturm’ und ‘Sprengfalle’.

Die Soundeffekte von ‘Erdbeben’ sind jetzt leiser.

Alle Zauber, die ‘Vorahnung’ verursachen, können nun nicht mehr gleichzeitig eingesetzt werden. Jäger Der Verlangsamungseffekt von ‘Frostfalle’ reagiert nun schneller, wenn Gegner den Effektbereich betreten oder ihn verlassen. Außerdem wurde der Effektbereich angepasst, sodass er eher dem visuellen Effekt entspricht.

‘Sichern und Laden’ wird nun wie vorgesehen aktiviert, wenn ‘Frostfalle’ von einem immunen Ziel ausgelöst wird, sofern sich außerdem ein verwundbares Ziel im Effektbereich befindet.

Es wurden mehrere Fehler im Zusammenhang mit ‘Fallenbeherrschung’, ‘Einfangen’, Glyphe ‘Schwarzes Eis’ und Glyphe ‘Frostfalle’ behoben.

Die Begleiterfähigkeit ‘Knurren’ zählt nun nicht mehr bei der Berechnung von abnehmender Wirkung bei Bossen, die gegen ‘Knurren’ immun sind.

Die Glyphe ‘Schwarzes Eis’ profitiert nun wie vorgesehen von der Effektdauererhöhung von ‘Fallenbeherrschung’.

Die Glyphe ‘Frostfalle’ bewirkt nun auch, dass der visuelle Effekt von ‘Frostfalle’ dem von der Glyphe vergrößerten Effektbereich entspricht. Magier Es wurde ein Fehler mit der Glyphe ‘Eisige Adern’ behoben, der verhinderte, dass alle 3 Frostblitze abgefeuert wurden.

Es wurde ein Fehler mit der Glyphe ‘Eisige Adern’ behoben, der verhinderte, dass betroffene Fähigkeiten den korrekten Schaden verursachten. Hexenmeister Die Dienerfähigkeit ‘Bedrohliche Präsenz’ der Teufelswache und des Zornwächters wird jetzt nicht mehr standardmäßig automatisch aktiviert.

